PL anuncia apoio a Pacheco, e cresce adesão a candidato de Alcolumbre e Bolsonaro

Renato Machado

O PL anunciou nesta terça-feira (12) que sua bancada com três senadores vai apoiar Rodrigo Pacheco na disputa para a presidência da Casa, engrossando o número de bancadas em favor do senador mineiro.

O anúncio acontece no mesmo dia em que o MDB define seu candidato. A bancada deve confirmar nesta tarde o nome da senadora Simone Tebet (MS), atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Ao contrário de outras bancadas, a bancada do PL anunciou seu apoio unânime em uma nota curta, sem ressaltar as qualidades de Pacheco.

“O Partido Liberal do Senado oficializou, na tarde desta terça-feira, 12, o apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o cargo de Presidente do Senado Federal”, afirma o texto.

“A decisão, oficializada na data de sua deliberação, foi tomada por unanimidade, segundo posição apurada entre os Senadores Jorginho Mello (SC), Wellington Fagundes (MT) e Carlos Portinho (RJ)”, completa o texto.

Há uma semana, Portinho havia recebido Pacheco em um sítio em Santana do Deserto, no interior de Minas Gerais.

Com a nova adesão, Pacheco agora conta com o apoio de sete bancadas -DEM, PL, PROS, PSC, PSD, PT e Republicanos- que reúnem 32 senadores.

São necessários 41 votos para ganhar a disputa, caso todos os senadores apareçam para votar. No entanto, o voto é secreto e há, portanto, chances de traições dentro das bancadas.

O crescimento do apoio em torno de Pacheco aumentou a pressão em cima do MDB, que antecipou para esta terça-feira a escolha de seu candidato.

A escolhida deve ser Simone Tebet (MS), que era uma das pré-candidatas do partido na disputa interna. Tebet se reuniu longamente na manhã desta terça-feira com o líder da bancada Eduardo Braga (MDB-AM). Fontes relatam que o encontro se deu para alinhar o discurso para o anúncio nesta tarde.

Braga era também pré-candidato, mas suas chances foram reduzidas após o apoio da bancada do PT a Pacheco. O líder era o único senador do MDB com chances de obter os votos petistas.

Após perder apoio, fontes apontam que Braga busca parecer como o articulador da candidatura de Simone Tebet, se capitalizando para as negociações pós-eleição, em caso de vitória.

Os outros dois pré-candidatos eram os líderes do governo no Senado e no Congresso, respectivamente Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e Eduardo Gomes (MDB-TO).

Ambos os nomes perderam força na sexta-feira passada, quando, em reunião no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse a Bezerra que seu nome para a disputa no Senado seria Pacheco.

Com Tebet, no entanto, o MDB terá uma difícil equação a resolver. A senadora é considerada independente, muito próxima ao movimento Muda Senado -que defende a Operação Lava-Jato, por exemplo.

Por outro lado, independente do ocupante do Planalto, o MDB sempre teve uma posição mais governista. Por isso, interlocutores levantam a hipótese de membros da bancada buscarem minar internamente a candidatura.

Nos próximos dias, o MDB deve receber o apoio das bancadas do PSDB e Podemos, que contam 17 senadores.

A própria bancada vai aumentar de 13 para 15 parlamentares nesta tarde, com a filiação de Veneziano Vital do Rêgo (PB) e Rose de Freitas (ES).

As informações são da Folhapress