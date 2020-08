PGR manda ofício ao Rio pedindo informações de depósitos da JBS para Wassef

PUBLICIDADE

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta quinta-feira (20) um ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Rio, José Eduardo Gussem, solicitando informações ao Ministério Público estadual sobre os valores recebidos pelo advogado Frederick Wassef provenientes da JBS.

Segundo a revista Crusoé, um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) mostra pagamentos de R$ 9 milhões do frigorífico para o ex-advogado de Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro.

A PGR diz que os repasses podem, em tese, influenciar o julgamento do pedido de rescisão de acordo de colaboração premiada firmado com os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

As informações são da FolhaPress