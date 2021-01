PGR determina que Ministério da Saúde apure colapso no Amazonas

PUBLICIDADE

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu que o Ministério da Saúde abra inquérito epidemiológico e sanitário para apurar o colapso pelo qual passa o estado o Amazonas. Os hospitais amazonenses sofrem sem oxigênio para atender pacientes acometidos pela covid-19.

O documento será enviado pela PGR nesta segunda-feira (18). Nele, Aras pede explicações sobre o colapso. O objetivo do procurador é definir medidas capazes de “impedir a repetição do quadro registrado no Amazonas em qualquer outro ente da Federação”.

O pedido inclui, ainda, a realização de auditoria junto às secretarias de Saúde de Manaus e do Estado do Amazonas, tendo como foco avaliar a existência de recursos financeiros suficientes, aplicação eficiente, planejamento e regularidade na aquisição de insumos para o enfrentamento da pandemia. Nesse caso, a providência deve ser tomada pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS).

O pedido ocorre em paralelo a outra providência adotada por Augusto Aras no sábado (16), quando determinou investigação de eventual omissão dos governos estadual e municipal no combate à pandemia.

O Amazonas enfrenta, nos últimos dias, uma segunda onda da covid-19 e, como consequência, sofre com o aumento de óbitos, a falta de leitos e, mais recentemente, de oxigênio para atender os pacientes hospitalizados. Desde que tomou conhecimento do problema, Augusto Aras tem atuado tanto na busca de soluções emergenciais, por meio do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), quanto na apuração das causas e responsabilidades (investigação no STJ e pedido de informação ao MS).