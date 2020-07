PF pede ao Facebook acesso a contas ligadas a gabinete de Bolsonaro

PUBLICIDADE

A Polícia Federal pediu para ter acesso a dados coletados pelo Facebook referentes a contas ligadas ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a empresa fez uma investigação que culminou na exclusão de 88 contas, páginas e grupo irregulares ligadas a Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo.

De acordo com o jornal, a PF pediu urgência na liberação, para evitar que os investigados apaguem algo. Relator do inquérito, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é quem vai decidir se aceita ou não o pedido.

As contas excluídas pelo Facebook tinham um poder de alcançar 2 milhões de pessoas. “Nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas ao PSL (Partido Social Liberal) e a alguns dos funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro”, afirmou a empresa.

O total gasto com anúncio no Facebook foi de cerca de US$ 1.500, pagos em reais. As contas tinham cerca de 883.000 seguidores. Também foi detectado um grupo com cerca de 350 pessoas. No Instagram, eram 917.000 seguidores ao todo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do jornal Folha de S.Paulo