PF marca depoimentos de investigados no inquérito das fake news

A Polícia Federal intimou nesta segunda-feira, 1º, investigados no inquérito das fake news, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para que prestem depoimento nos próximos dias. O caso corre sob sigilo e os nomes dos depoentes não foram divulgados.

No entanto, alguns dos investigados, como a ativista bolsonarista Sara Winter e o assessor parlamentar Edson Salomão, informaram nas redes sociais que foram intimados. Além deles, o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça Livre, também disse ter recebido a visita da Polícia Federal.

A intimação é desdobramento da investigação após a operação policial que cumpriu buscas e apreensão em endereços ligados a 17 pessoas na quarta-feira passada. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news atinge em cheio alguns dos apoiadores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, entre parlamentares e aliado que estão entre os principais propagadores do bolsonarismo nas redes sociais.



Segundo o Estadão apurou, o avanço da investigação sigilosa do Supremo sobre ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares deve chegar ao núcleo próximo do presidente. Com previsão de ser concluído em 15 de julho, mas a possibilidade concreta de ser novamente prorrogado, o inquérito já fechou o cerco sobre o “gabinete do ódio”, grupo de assessores do Palácio do Planalto comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do chefe do Executivo. A existência desse núcleo foi revelada em reportagem do Estadão de setembro do ano passado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

