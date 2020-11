PF faz operação contra furtos de encomendas nos Correios, no Rio

PUBLICIDADE

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (24), nove mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de fraudes e desvios de encomendas nos Correios. As ordens judiciais são cumpridas no Rio de Janeiro.

A operação, batizada de Replicante, investiga um esquema de desvios de encomendas de alto valor, como celulares e eletrônicos, que chegavam no Centro de Distribuição de Benfica, na zona norte do Rio.

Os envolvidos no esquema substituíam as etiquetas verdadeiras, que continham os dados dos reais destinatários, por adesivos falsos, que mostravam o endereço de outra pessoa envolvida na fraude. Assim, as encomendas desapareciam do fluxo postal oficial.

Segundo a PF, os carteiros, que faziam as entregas, aparentemente não participavam do esquema criminoso e deixavam as encomendas nos endereços errados por causa das etiquetas falsas. A investigação conta com o apoio dos Correios, segundo a Polícia Federal.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e peculato.

Com informações da Agência Brasil