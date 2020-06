PF bate na porta de Allan Terça Livre nesta terça (16)

PUBLICIDADE

A Polícia Federal foi às ruas de cinco estados e do Distrito Federal nesta terça-feira (16) para cumprir mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, está o blogueiro Allan dos Santos, conhecido como Allan Terça Livre. Allan, sócio-proprietário do site Terça Livre, mora em uma mansão no Lago Sul, em Brasília.

Também foram cumpridos mandados contra o empresário Luis Felipe Belmonte. Primeiro suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), Belmonte é um dos principais investidores do partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil.

A ação é um desdobramento do inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, são cumpridos 21 mandados no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina.

Outro alvo da PF nesta terça (16) é o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), conhecido por quebrar uma placa da vereadora Marielle Franco. O parlamentar usou o Twitter para comentar que os agentes estiveram em sua residência.

Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra!



Ah! E não nos esqueçamos nunca: #NaoMexamComWeintraub



Força & Honra! — Daniel Silveira (@danielPMERJ) June 16, 2020

