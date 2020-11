PF apreendeu R$ 600 mil com apoiadores de Naumi Amorim no Ceará

PUBLICIDADE

A Polícia Federal (PF), durante coletiva de imprensa, afirmou ter realizado a apreensão dr R$ 600 mil em Caucaia, no Ceará, com apoiadores do candidato Naumi Amorim.

Segundo delegado Alan Robson, como não houve prisão em flagrante, os cinco presos (Miguel Carolino, Antônio Uedson da Silva, sub-procurador, Secretário de Patrimônio, Assis Medeiros e Vice presidente da Autarquia Municipal, Carlinhos Gomes) foram liberados.

Advogados do candidato Naumi Amorim negam que o dinheiro fosse para comprar votos, mesmo tendo sido escondido dentro da cueca de um dos presos pela Polícia Civil.