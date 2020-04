Pelo Twitter, Sergio Moro nega que demissão de Valeixo seja moeda de troca

PUBLICIDADE 

Após pronunciamento do presidente Bolsonaro sobre a saída de Sergio Moro do comando do ministério da Justiça, o ex-ministro afirmou em seu perfil no Twitter que a permanência do Diretor Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, não foi utilizada como moeda de troca para uma possível nomeação do próprio Moro como ministro do STF.

O presidente Jair Bolsonaro declarou que Moro condicionou à exoneração de Valeixo, a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro. Moro era um dos cotados para vaga no STF, indicação que cabe ao presidente da República.

Valeixo foi exonerado nesta sexta-feira, 24, levando Moro a pedir demissão e acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência.

“Me desculpa, mas não é por aí”, declarou Bolsonaro no Palácio do Planalto ao relatar o suposto pedido de Moro para exonerar Valeixo só em novembro depois de indicá-lo para o STF. “Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E, outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso.”