Pelé presenteia Bolsonaro com camisa do Santos

Rei do futebol, Pelé presenteou o presidente Jair Bolsonaro com uma camisa do Santos. Bolsonaro postou, nesta sexta-feira (20), uma imagem de Pelé com a camisa autografada.

“Ao pres. Bolsonaro, com abraço, Edson Pelé”, escreveu Pelé na camisa. “Obrigado, Pelé”, resumiu o presidente.

Nos comentários, seguidores se dividiram entre apoiar e criticar a atitude. “Reconheço e admiro o atleta Pelé, mas o cidadão Edson, pelas suas atitudes, não merece nenhuma admiração”, escreveu um. “Do melhor jogador da história ao melhor presidente da história”, disse outro.