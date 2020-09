Pazuello deixará de ser interino e tomará posse como ministro da saúde nesta quarta (16)

PUBLICIDADE

Na próxima quarta-feira (16), Eduardo Pazuello deixará de ser interino e tomará posse como ministro da saúde do governo Bolsonaro. Desde a saída de Nelson Teich, a três meses e meio, Pazuello ocupava interinamente o cargo. A posse está marcada para as 17h, no Palácio do Planalto.

Pazuello é general do exército e foi o escalado para tapar um buraco no ministério após Jair Bolsonaro articular a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina. Na época o presidente encontrava muita dificuldade em escalar médicos gabaritados que fossem a favor do medicamento.

Os convites para a cerimônia de posse de Pazuello começaram a ser distribuídos a autoridades nesta segunda-feira (14).

Pazuello é carioca e formado na Academia Militar das Agulhas Negras, mesma instituição onde Bolsonaro estudou.

Em 20 de maio, Bolsonaro afirmou que Pazuello ficaria “por muito tempo” à frente da pasta. Dois dias depois, o ministro da Casa Civil, Braga Netto, afirmou que ele estava no cargo “por tempo determinado”, com o objetivo de “acertar” a logística da pasta.