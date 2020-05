Pazuello critica operação contra fake news

PUBLICIDADE 

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi às redes sociais para criticar uma operação da Polícia Federal que tem como alvo deputados, blogueiros e personalidades apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acusados de disseminar notícias falsas.

“A Polícia Federal deveria estar atrás de corruptos, ladrões, PCC. Deixem as pessoas de bem ter [sic] suas opiniões. Isso é democracia”, afirmou Pazuello, no Twitter.

Já a respeito do cenário sobre o novo coronavírus no Brasil, Pazuello não escreveu nenhuma palavra. O ministro interino, no entanto, retweetou uma mensagem do Ministério da Saúde, que fala da distribuição de 1.437 respiradores para 17 estados do país.

Operação

A ação citada por Pazuello foi deflagrada a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O objetivo é investigar a produção e disseminação de fake news por parte de diversos políticos e pessoas públicas declaradamente bolsonaristas, como o dono da rede Havan, Luciano Hang, o ex-deputado Roberto Jefferson e a blogueira Sara Winter.

Foram cumpridos, na manhã desta quarta-feira (27), 29 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos seguintes nomes:

Luciano Hang, empresário (SC)

Roberto Jefferson, ex-deputado federal (RJ)

Allan dos Santos, blogueiro (DF)

Sara Winter, blogueira (DF)

Winston Lima, blogueiro (DF)

Edgard Corona, empresário (SP)

Edson Pires Salomão (SP)

Enzo Leonardo Suzi (SP)

Marcos Bellizia (SP)

Otavio Fakhoury (SP)

Rafael Moreno (SP)

Rodrigo Barbosa Ribeiro (SP)

Paulo Gonçalves Bezerra (RJ)

Reynaldo Bianchi Júnior (RJ)

Bernardo Kuster (PR)

Eduardo Fabris Portella (PR)

Marcelo Stachin (MT)

Além dos mandados, a PF ouvirá deputados federais e estaduais, a fim de colher dados para prosseguir com as investigações. Os deputados que terão de depor são:

Deputados federais

Bia Kicis (PSL-DF)

Carla Zambelli (PSL-SP)

Daniel Silveira (PSL-RJ)

Filipe Barros (PSL-PR)

Junio Amaral (PSL-MG)

Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PSL-SP)

Deputados estaduais

Douglas Garcia (PSL-SP)

Gil Diniz (PSL-SP)