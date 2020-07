Paulo Skaf, que se reuniu com Bolsonaro, está com Covid-19

PUBLICIDADE

Paulo Skaf, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que esteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Brasília no dia 3 de junho, está contaminado com Covid-19, segundo a entidade.

Ele realizou um novo exame para detectar a doença nesta terça-feira (14), após ter passado por testes molecular e rápido na última sexta (11) que tiveram resultado negativo.

A Fiesp afirma que, na segunda (13) à noite, Skaf se sentiu indisposto, teve febre e foi orientado a refazer os exames. Por orientação médica, ele permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e apresenta pneumonia leve.

Skaf está sendo acompanhado pelos médicos José Medina e David Uip e Roberto Kalil Filho.

As informações são da FolhaPress