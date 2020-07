Parlamentares querem ouvir Pazuello sobre distribuição de medicamentos

PUBLICIDADE

A Comissão Mista destinada a fiscalizar as ações do governo relacionadas à pandemia da covid-19 aprovou, nesta terça-feira, 14, convite para o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participar de audiência pública. Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a distribuição de medicamentos, testes e kits para intubação de pacientes. Ainda não há data para a reunião.

O autor do requerimento, senador Esperidião Amin (PP-SC), afirmou que há relatos sobre dificuldades no recebimentos dos medicamentos para atendimento de pacientes com a doença. Segundo ele, a situação nos Estados do Sul é “dramática, quase medieval “

“Tivemos ontem a oportunidade de participar de uma reunião da Comissão Parlamentar Externa da Câmara em que ficou demonstrada a situação gravíssima na chegada aos Estados do Sul, neste momento de crise climática, de medicamentos, testes, principalmente dos medicamentos que parte do chamado kit anestésico para intubação dos pacientes mais fragilizados”, disse.

Pazuello já participou de, pelo menos, duas audiências públicas no Congresso. No início de junho, o ministro interino foi convidado para prestar esclarecimentos após o apagão de dados sobre a pandemia no País. Já no dia 23 de junho, o militar falou sobre o orçamento do ministério da Saúde e se comprometeu com a transparência na distribuição de equipamentos e recursos para os Estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo