Parlamentares debatem ampliar testagem de categorias profissionais contra a Covid-19

Após a justiça determinar liminarmente o cumprimento de medida aprovada pela Câmara Legislativa que determina aos profissionais da saúde testagens quinzenais para coronavírus, os distritais debateram a importância de ampliar ainda mais a testagem para outras categorias. Além disso, distritais discutiram medidas de proteção para os trabalhadores de serviços de entrega.

Autor da proposição aprovada pela Câmara Legislativa, o deputado Delegado Fernando Fernandes (PROS) lamentou que entidades sindicais tivessem de recorrer à justiça para que a lei seja cumprida. “Não podemos permitir que os trabalhadores da saúde sejam propagadores do vírus”, reforçou.

O deputado Hermeto (MDB) chamou a atenção para o grande percentual de contaminados com o novo coronavírus nos quadros da Polícia Militar. Ele contou de um batalhão no qual de cada 10 testados, quatro tiveram resultado positivo. Ele fez um apelo para que o Comando Geral da corporação e a Secretaria de Saúde atuem para evitar um maior espalhamento no interior das tropas.

Entregadores

O deputado Fábio Felix (PSOL) convocou seus colegas a prestarem atenção nas condições de trabalho dos entregadores. “Eles não são contratados, atuam como colaboradores, sem suporte. Não têm direito a qualquer adicional relacionado a equipamentos de proteção individual contra a Covid-19 e, em muitos casos, não podem acessar o banheiro dos estabelecimentos para os quais realizam entregas”, resumiu, afirmando que esses trabalhadores “têm sido maltratados durante pandemia”. Realçou ainda a paralisação nacional que tem sido convocada pela categoria para o dia 1º de julho.

O deputado Professor Reginaldo Veras (PDT) salientou que os profissionais que usam bicicletas nos serviços de delivery são comumente vistos sem equipamentos básicos de segurança, como capacetes. “Apresentei à Secretaria de Trabalho proposta de um programa de governo que garanta o fornecimento desse aparato aos trabalhadores, para contribuir com a categoria que, além de sacrificada, é tão mal remunerada”, explanou.