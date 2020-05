Para Toffoli, Bolsonaro não desrespeita o STF

PUBLICIDADE 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli defendeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de segunda-feira (11). Toffoli afirmou que nunca viu Bolsonaro desrespeitar o STF e a Constituição Federal.

“Nunca vi diretamente dele algo contra o Supremo ou de não respeitar a institucionalidade. Ele, sim, tem uma base, que votou nele, tem uma base de extremistas, que defendem fechar o Supremo, o que é antidemocrático”, disse Toffoli, em entrevista do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Portanto, para Toffoli, Bolsonaro não vem sendo extremista, e sim alguns de seus apoiadores. O ministro faz uma leitura de que o presidente tem tentado trazer pessoas do Centrão para a direita. “Ele dialoga com esse eleitor falando com os extremos, para tentar puxar o centro para lá. É uma linha política centrífuga”, analisou.

De acordo com especialistas, este ato de “puxar” pessoas do Centrão é notável quando Bolsonaro oferece cargos no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Na semana passada, o deputado Sebastião Oliveira ganhou o posto de diretor-geral.