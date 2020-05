Para Toffoli, agressão a jornalistas fere a democracia

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (6) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, abriu a sessão condenando as agressões físicas e verbais que jornalistas sofreram na manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro no último domingo (3).

“Foi agredida a democracia”, disse o ministro, que comentou sobre o Dia da Liberdade de Imprensa, celebrado, também, no último domingo, afirmando que isso “torna as agressões lamentáveis e intoleráveis”.

“Sem imprensa livre, não há liberdade de informação e expressão. Sem imprensa livre não há democracia”, afirmou.

“Na democracia, as divergências são equacionadas pelas vias institucionais adequadas, pré-estabelecidas na Constituição, a qual dita as regras do jogo democrático. As irresignações contra decisões deste Supremo Tribunal Federal se dão por meio dos recursos cabíveis. Jamais por meio de agressões ou ameaças a esta instituição centenária, ou a qualquer um de seus ministros individualmente.”