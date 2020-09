Para Lula, EUA tiveram participação ativa no impeachment de Dilma

PUBLICIDADE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (12), que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos participou ativamente do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016. Para Lula, “os EUA nunca aceitaram o Brasil como ator internacional”.

As declarações foram dadas ao programa de TV russo Going Underground, que foi ao ar no país nesta manhã. A emissora russa comentou sobre o trabalho de Lula contra a pobreza iniciado em 2003, quando assumiu a presidência. O ex-presidente, então, criticou o governo Bolsonaro, sobretudo em relação ao combate à pandemia do novo coronavírus.

Lula também falou sobre a atuação do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, dentre outros temas.

Confira a entrevista completa: