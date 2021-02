Para Lewandowski houve parceria entre procuradores e Moro para prejudicar ex-presidente Lula

PUBLICIDADE

Durante sessão da 2ª Turma da Corte nesta terça-feira (9), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, afirmou que pode ter acontecido uma “parceria indevida” entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro com o objetivo de investigar o ex-presidente Lula.

O colegiado está discutindo se mantém ou não a decisão de Lewandowski, que concedeu à defesa do ex-presidente ao acesso de mensagens dos integrantes da operação Lava Jato obtidas por meio da operação Spoofing.

“Como se viu, a pequena amostra do material coligido até agora, já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer a lume tratativas internacionais que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro as quais, segundo consta, intervieram em investigações aparentemente à revelia dos trâmites legais”, disse o ministro, criticando a suposta troca de informações com autoridades dos Estados Unidos.

Lewandowski votou, então, por manter a decisão. Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes ainda precisam votar.