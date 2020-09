Para Guedes, salários de R$ 39,2 mil para ministros do STF são “muito baixos”

PUBLICIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (9) que considera “muito baixos” os salários da alta administração brasileira.

“Acho um absurdo os salários da alta administração brasileira. Acho que são muito baixos”, afirmou o ministro. “[…] ministros do Supremo devem receber muito mais do que recebem hoje.”

Guedes considera que precisa haver diferença entre os jovens que iniciam carreira e os servidores do alto escalão. “Tem muita gente preocupado com o teto. A minha preocupação é o contrário: preservar pessoas de qualidade no serviço público.”

Para exemplificar, Guedes citou o exemplo do ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Segundo o ministro, o salário de Mansueto era 20% maior do que o de um jovem recém-ingresso na carreira judiciária. Mansueto deixou o governo em julho deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro participa de uma live com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a reforma administrativa.