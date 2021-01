Para Bolsonaro, sobrevivência do governo está na eleição do Congresso, diz Aragão

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro está jogando a sobrevivência do seu governo na eleição para o comando da Câmara e do Senado, disse o CEO da Arko Advice, Murillo de Aragão, em live da Genial Investimentos nesta segunda-feira, 18.

Com presidentes hostis na Câmara e Senado, isso pode trazer problemas importantes ao presidente, afirmou Aragão. “Para Bolsonaro, Artur Lira (PP-AL) ganhar a eleição é fundamental”, disse o analista político, prevendo que o chefe do Executivo vai se envolver ainda mais no processo eleitoral para as mesas diretoras das Casas.

Contudo, na avaliação de Aragão, os dois principais nomes colocados – além de Lira, Baleia Rossi (MDB-SP) – defendem as reformas.

O fato de ser um ou outro não significa que o cenário para reformas ficaria muito ruim ou muito fácil. “Não é automático que ganhando o Lira está tudo bem e ganhando o Baleia está tudo ruim”, comentou Aragão. “Quem vai arbitrar o andamento das reformas é o mercado.”

Aragão pontua que Baleia Rossi “não é político de confronto”. “Ele tem perfil mais ameno que Rodrigo Maia, que é mais temperamental”, disse, em referência ao atual presidente da Câmara, que se tornou desafeto de Bolsonaro nos últimos meses e que apoia o emedebista.

Outro ponto mencionado por Aragão foi o processo de vacinação no Brasil, que, segundo ele, é o mais atrasado entre as maiores economias do mundo. “Bolsonaro desqualificou a vacina do governador paulista João Doria e no final das contas está precisando da vacina do Doria para iniciar o processo. O Brasil está entrando muito atrasado na vacinação”, completou, citando ainda a interferência de Bolsonaro no Banco do Brasil como outro ponto negativo para o Planalto.

