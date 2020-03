Para AGU, Bolsonaro exerceu “direito de ir e vir” em passeio pelo DF

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (31) a Advocacia-Geral da União afirmou, em juízo, que o governo federal não alterou a política de prevenção ao novo coronavírus, mantendo as orientação do Ministério da Saúde, que incluem o isolamento social.

A manifestação da AGU se deu após o Ministério Público Federal (MPDF) cobrar R$ 100 mil por Jair Bolsonaro descumprir essa determinação no último domingo (29) no Distrito Federal (DF).

Para a AGU, o passeio “não configurou descumprimento da decisão liminar proferida por este juízo federal” e que se houvesse entendimento em contrário, “representaria limitação ao direito de ir e vir do chefe do Poder Executivo, em contrariedade com a Constituição”.