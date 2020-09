Pantanal: Professor Israel pede convocação de Ricardo Salles e General Heleno

PUBLICIDADE

O Deputado Professor Israel encaminhou requerimento solicitando a convocação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para prestar esclarecimentos de forma imediata acerca das declarações dadas por ele durante a reunião ministerial de 22 de abril de 2020.

O requerimento, de 22 de maio deste ano, explica o contexto da situação. “Em reunião ministerial ocorrida no dia 22/04/2020, cujo vídeo divulgação do vídeo foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), na data de hoje [22 de maio], o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa na pandemia do novo coronavírus para aprovar “reformas infralegais de desregulamentação e simplificação” na área do meio ambiente e “ir passando a boiada””.

“Segundo o documento divulgado pelo Supremo, o ministro proferiu as seguintes palavras: “Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas”. São gravíssimas e extremamente preocupantes as tais falas e posicionamentos por parte do Ministro Salles. Portanto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Requerimento para que o Ministro possa esclarecer as declarações proferidas”.

Na atual circunstância, em que o considerado maior bioma úmido do mundo, o Pantanal soma 150 mil km² em território brasileiro. Está localizado nos Estados de Mato Grosso (35%) e Mato Grosso do Sul (65%), além de partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia, que somadas podem atingir cerca de 250 mil km². Segundo o Instituto Centro de Vida (ICV), o Pantanal já perdeu 19% de sua área para as queimadas. Essa situação agrava a situação de Salles, o que leva a Câmara dos Deputados a acelerar a pauta dentro da casa.

O pedido de convocação feito pelo professor Israel já conta com 171 assinaturas. “Queria sugerir à deputada Rosa Neide, que solicitasse ao presidente, Rodrigo Maia, que ele colocasse o pedido em pauta. Já obtivemos as 171 assinaturas, tivemos apoio do PSOL, do PDT, do PSB, da Rede, do PV, foi uma conjunção de partidos e a gente obteve as assinaturas necessários”, afirmou o deputado, durante comissão nesta quinta-feira (24).

Além de Salles, também está sendo movido um pedido de convocação do General Heleno por declarações dadas acerca da situação do Pantanal. “Por conta dos incêndios, o governo tem ultrapassado a linha que divide o autoritarismo da democracia”, finalizou Israel.

