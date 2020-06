Panelaço pedindo saída de Bolsonaro do governo é ouvido em vários bairros de SP

PUBLICIDADE 

Panelaço pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro do governo foi ouvido em vários bairros de São Paulo, a partir das 15 horas deste domingo. Muitos gritavam “Fora Bolsonaro”. Em alguns casos, apoiadores do presidente também se manifestaram, classificando os manifestantes de petistas e mandando-os “irem trabalhar”.

As manifestações de pessoas batendo panelas e algumas buzinas foram ouvidas nos bairros de Pinheiros, Bela Vista, Perdizes, Pompeia, Vila Madalena, República, entre outros.

Em um aviso via grupos de Whatsapp espalhado desde sexta-feira, havia uma convocação para que, neste domingo, 7, houvesse um buzinaço das 15h às 15h30 contra Bolsonaro.

De acordo com a convocação, também deveria ser posto um pano branco na janela do carro (paz) nas principais avenidas das cidades brasileiras. “Quem não puder ou não quiser põe um pano branco na janela e bate panela. Passe para três pessoas em 15 minutos. Logo Brasil inteiro vai estar avisado!”, finalizava a convocação.

Estadão Conteúdo

