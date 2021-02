Opositores e ex-aliado de Bolsonaro são confirmados em cargos do comando da Câmara

PUBLICIDADE

Danielle Brant, Ranier Bragon e Julia Chaib

Os deputados federais confirmaram nesta quarta-feira (3), em votação secreta, os nomes que vão, ao lado de Arthur Lira (PP-AL), formar o novo comando da Câmara. Três vagas ficaram com aliados do líder do centrão. As outras três serão ocupadas pelos opositores PT e PSDB, além de Luciano Bivar (PSL-PE), ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A votação desta quarta ocorreu após recuo de Lira, que havia, como primeiro ato na presidência, tentado tirar adversários dos postos de comando por meio de uma canetada.

Lira foi obrigado a ceder e oferecer cargos na mesa para o PT e para o PSDB.

A Mesa Diretora é o colegiado que forma a cúpula da Câmara e, juntamente com o presidente, é responsável por todas as decisões administrativas, e algumas políticas, da Casa.

Além da presidência, a Mesa da Câmara é formada por duas vice-presidências e quatro secretarias.

A única vaga ainda indefinida é a Segunda-Secretaria, que será decidida em segundo turno entre deputados do PT -Marília Arraes (PE) e João Daniel (SE). A primeira teve 172 votos contra 166 de Daniel, candidato oficial do partido.

A vice-presidência da Câmara ficou com Marcelo Ramos (PL-AM). A segunda-vice com André de Paula (PSD-PE), ambos integrantes do centrão e aliados de Lira.

Já a primeira-secretaria, que é uma espécie de “prefeitura” da Câmara, responsável por todas as principais decisões administrativas, será ocupada pelo presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), hoje rompido com Bolsonaro.

A terceira-secretaria será do oposicionista PSDB, com Rose Modesto (MS). A quarta-secretaria, com Rosângela Gomes (Republicanos-RJ).

O primeiro-vice-presidente da Câmara fica responsável por analisar os requerimentos de informação a outros órgãos do poder público. O segundo-vice avalia pedidos de reembolso de despesas médico-hospitalares dos deputados e também atua como uma ponte institucional com órgãos dos Legislativos estaduais e municipais.

O primeiro-secretário fica a cargo dos serviços administrativos da Câmara. Já o segundo tem como função cuidar das relações internacionais da Casa, o que incluei a emissão de passaportes para os deputados e o estágio universitário.

O terceiro-secretário analisa requerimentos de licença e justificativas de falta apresentados por parlamentes e também é responsável pela autorização prévia de reembolso de despesas com passagens aéreas internacionais.

Já o quarto-secretário monitora o sistema habitacional da Casa.

As informações são da Folhapress