Onyx indica professor particular para vaga de R$ 10 mil no ministério da Cidadania

Professor particular de inglês do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, Allan Bubna, de 24 anos, foi indicado pelo próprio ministro para trabalhar na na assessoria internacional da pasta por um salário de R$ 10 mil.

Allan confirmou ao jornal Folha de S.Paulo o convite feito por Onyx. No dia 22 de abril, o professor esteve no ministério para dar entrada no processo de nomeação.

O professor de inglês disse que conheceu Onyx na metade do ano passado, quando o ministro, então na Casa Civil, passou a ser seu aluno. “Tivemos, até o período de quarentena, aulas de inglês duas vezes por semana”, afirmou.

As aulas eram dadas num curso de inglês na Asa Sul de Brasília e foram interrompidas no dia 19 de março, após o GDF decretar o fechamento das atividades de ensino e comerciais por causa do novo coronavírus.

A vaga de Allan conta com a terceira maior remuneração entre os comissionados, no valor de R$ 10.373,30, de acordo com a tabela do governo.

