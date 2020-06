Olavo de Carvalho espera que Bolsonaro visite ativistas na prisão

PUBLICIDADE

A prisão da ativista Sara Winter nesta segunda-feira (15) gerou uma série de protestos dos “300 do Brasil”. Na tarde de hoje, em publicação no seu perfil no Facebook, o escritor Olavo de Carvalho disse que quer que o presidente Jair Bolsonaro “no mínimo” visite quem está preso por defendê-lo. “Mas será que os generais deixam?”, provocou.

Sara Winter e mais outros dois manifestantes bolsonaristas foram presos. Mesmo com os apelos, ninguém do governo se solidarizou com a prisão de Sara.

Veja a postagem de Olavo de Carvalho: