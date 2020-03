Olavo de Carvalho diz que secretaria está ‘acima da capacidade’ de Regina Duarte

PUBLICIDADE 

Em ofensiva contra a atriz Regina Duarte, nova secretária especial da Cultura, o escritor Olavo de Carvalho usou as redes sociais para afirmar que ela não tem capacidade de exercer o cargo e pedir “perdão” ao presidente Jair Bolsonaro por ter apoiado a indicação dela.

“Peço ao presidente da República que me perdoe por ter endossado o nome dessa senhora para um cargo que está infinitamente acima da capacidade dela”, escreveu Olavo na noite desta quinta-feira, 5, no Facebook.

Tido como um guru filosófico e ideológico da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho comparou o trabalho da atriz, que assumiu o cargo na quarta, 4, ao desempenho do dramaturgo Roberto Alvim, seu antecessor na pasta, demitido após divulgar um vídeo oficial de governo inspirado em frases e estética associadas ao nazismo

“É óbvio que a Regina Duarte, exatamente como o seu antecessor, não tem a menor ideia do que está fazendo”, disse Olavo na mesma mensagem.

Nesta semana, Regina passou a ser alvo de uma campanha nas redes sociais que pedia sua saída antes mesmo da posse. O movimento é liderado por uma ala de apoiadores de Bolsonaro conhecida como olavista.

O estopim foi uma série de demissões na antiga equipe de Alvim, que tinha aval do grupo ideológico de direita no governo e nas bases de apoio do presidente para ocupar cargos de direção e assessoramento na secretaria e em entidades vinculadas.

Regina pretende nomear no lugar deles pessoas da confiança dela, como o ator Carlos Vereza e o ex-presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte ) Humberto Braga.

Olavo já havia dito que ele foi o responsável por aconselhar o presidente sobre a escolha da atriz e que, por isso, ela lhe deve explicação sobre as exonerações.

Estadão Conteúdo