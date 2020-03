Olavo de Carvalho critica ações de Bolsonaro: “Talvez seja tarde para reagir”

PUBLICIDADE 

O escritor Olavo de Carvalho mostrou desapontamento com atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Na noite de quarta-feira (18), enquanto manifestantes batiam panelas durante o pronunciamento de Bolsonaro, Olavo opinou sobre a postura do presidente, afirmando que ele teria se desgastado em “lacrações teatrais”.

“Desde o início do seu mandato, aconselhei ao presidente que desarmasse os seus inimigos antes de tentar resolver qualquer “problema nacional”. Ele fez exatamente o oposto”, afirmou Olavo. Para o escritor, Bolsonaro “deu ouvidos a generais isentistas, dando tempo a que os inimigos se fortalecessem enquanto ele se desgastava em lacrações teatrais”.

Olavo de Carvalho também classificou a postura do presidente de “suicídio”. “Eleito para derrubar o sistema, o Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos, preferiu adaptar-se a ele. Suicídio”, completou.

Panelaço no DF

O panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro marcado para as 20h30 desta quarta (18), começou antes da hora e teve adesão no Plano Piloto e em regiões administrativas do Distrito Federal. Buzinando e batendo em panelas, moradores da capital federal pediram a renúncia do presidente da República aos gritos de “fora, Bolsonaro” e “fora, Bozo”.

A manifestação foi registrada durante o pronunciamento que o presidente fez com medidas econômicas por causa pandemia do novo coronavírus no Palácio do Planalto, transmitido por canais fechados.