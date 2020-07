“O remédio não tem efeito colateral e não causa dores”, diz Michelle Bolsonaro ao recrutar voluntários para teste contra covid-19

PUBLICIDADE

No final da tarde desta terça-feira (21), às 17h, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, em parceria com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e outras autoridades dos governos federal e local, realizaram, em Ceilândia, mais uma mobilização da campanha #500VoluntáriosJá.

As autoridades, incluindo o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo (representando o governador Ibaneis Rocha), participaram da cerimônia de lançamento do posto de atendimento para covid-19 montado na Unidade Básica de Saúde nº 9 de Ceilândia.

“Que alegria voltar a Ceilândia nesse momento tão importante. Estamos aqui para reforçar a importância do voluntariado neste teste clínico do MCTI contra o novo coronavírus”, relatou a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Quero agradecer aos profissionais de saúde e aos pesquisadores envolvidos, o trabalho de vocês salva vidas!”

A campanha tem como objetivo recrutar voluntários para participação de estudo clínico com nitazoxanida, medicamento mais conhecido como Anitta, que apresentou eficácia de 94% nos testes in vitro ao impedir a replicação do novo coronavírus.

“Vamos ajudar nosso país contra esse vírus. Você, voluntário, pode contribuir nesta pesquisa, o remédio não tem efeito colateral e não causa dores. Com certeza nós sairemos muito mais fortes desta pandemia”, clamou a primeira-dama.

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, agradeceu a presença da primeira-dama e falou sobre as ações adotadas pelo Governo do DF para combater a proliferação do vírus. “Entregamos o hospital em Ceilândia com 60 leitos, entregamos uma UPA, estamos construindo outra UPA e vamos entregar mais um Hospital de Campanha ao lado da UPA”, reforçou.