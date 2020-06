“O jogo é bruto”: Flávio Bolsonaro fala após prisão de Queiroz

Após o ex-assessor Fabrício Queiroz ser preso, na manhã desta quinta-feira (18), o senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para se pronunciar a respeito. O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro disse encarar “com tranquilidade” a operação.

Para Flávio, a investigação tem o objetivo de “atacar Bolsonaro”. Queiroz é acusado de comandar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, quando o senador ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro.

“Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro”, afirma Flávio.

O senador também alega nunca ter sido alvo de investigações. “Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!”

