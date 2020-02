“O Executivo precisa estar de braços dados com o Legislativo”, diz Marco Aurélio sobre Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Nessa quarta-feira (26), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, não via motivos para alarde algum pelo presidente Jair Bolsonaro ter propagado para seus contatos de WhatsApp um vídeo com ataques ao Congresso Nacional.

Para a coluna Radar, da Veja, o ministro disse não acreditar que ele ache que governa o Brasil sozinho. “O Executivo precisa estar de braços dados com o Legislativo”, disse Mello. Além disso, relembrou a ordem prevista na Constituição para os três poderes. “O Legislativo vem antes dos outros dois porque é ele quem dá os rumos, aprova as leis, implementa as reformas”.

“É preciso deixar o presidente trabalhar. O Brasil tem problemas sérios que nos envergonham e que precisam ser resolvidos”, finalizou o ministro do STF.