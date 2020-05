O depoimento do delegado Alexandre Ramagem à PF; leia

PUBLICIDADE 

O diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta segunda, 11, que sabe do ‘apreço e respeito’ que tem com a família Bolsonaro, mas negou ter qualquer tipo de ‘intimidade pessoal’ com os filhos do presidente.

O delegado informou que só frequentou a residência da família ‘para fins profissionais’ e que foto de Réveillon ao lado de Carlos Bolsonaro foi apenas uma ‘confraternização’.

Confira o depoimento completo:

Depoimento Ramagem by Jornal de Brasília on Scribd