Novo exame de Toffoli dá negativo para Covid-19, após ministro apresentar sintomas

Matheus Teixeira

Brasília, DF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, teve resultado negativo pelo quarto exame consecutivo para o novo coronavírus.

O magistrado fez uma pequena cirurgia no último sábado (23) e, horas após a operação, apresentou sinais respiratórios que sugeriram infecção pela Covid-19. Por isso, permaneceu hospitalizado.

Boletim divulgado nesta terça-feira (26), porém, informa que Toffoli demonstrou, nas últimas 24 horas, “melhora clínica progressiva, permanecendo sem necessidade de nenhum tipo de suporte respiratório”.

Na segunda, o ministro foi submetido ao quarto exame para Covid-19 em menos de um mês. Os testes foram realizados nos dias 20, 24 e 25 de maio e em 28 de abril. Todos deram negativo.A assessoria do STF afirma que, apesar da evolução clínica, Toffoli seguirá de licença médica “até sua total recuperação”.

Inicialmente, o tribunal informou que o ministro ficará sete dias afastado. Nesse período, o vice-presidente, ministro Luiz Fux, assume a Presidência. Fux, inclusive, está em Brasília para conduzir os trabalhos da corte até a volta do colega.

Na manhã de segunda-feira (25), a assessoria havia informado que o exame do ministro para a doença havia dado negativo, mas, “pela possibilidade de falso negativo em função da janela imunológica”, ele teve que fazer um novo teste, que também deu negativo.

O magistrado foi internado sábado para drenagem de um pequeno abscesso.

Toffoli é um dos protagonistas das disputas entre os Poderes protagonizadas no país nos últimos meses. O ministro mantém boa relação com o presidente Jair Bolsonaro, mas tem feito uma defesa reiterada de medidas coordenada entre municípios, estados e União para o enfrentamento da pandemia no país.

O chefe do Executivo, por sua vez, costuma criticar o isolamento social. Decisões da corte impuseram derrotas ao presidente em relação ao embate com prefeitos e governadores.

No dia 7 de maio, Bolsonaro, em um gesto de pressão para forçar a retomada da atividade econômica, levou um grupo de empresários ao STF para relatar a Toffoli os impactos do isolamento social na iniciativa privada.

Ao ouvir as demandas, Toffoli cobrou união do governo com os Poderes e os entes da Federação.Na ocasião, ele afirmou que é necessário fazer um planejamento para a volta das atividades das indústrias.

“Essa coordenação, que eu penso que o Executivo, o presidente da República, com seus ministros, chamando os outros Poderes, chamando os estados, representantes de municípios, penso que é fundamental”, disse o presidente do Supremo.

As informações são da FolhaPress