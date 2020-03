Notícia-crime contra Bolsonaro “segurá trâmite normal”, diz Aras

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (31), o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a notícia-crime contra Jair Bolsonaro “seguirá o trâmite normal”. Bolsonaro foi acusado de “conduta irresponsável, tenebrosa e criminosa” no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A petição, enviada pelo STF, foi recebida na manhã de hoje e ainda não teve decisão. Aras disse, em entrevista ao jornal O Globo, que descartou acionar Bolsonaro por visitar locais do Distrito Federal no fim de semana.

“Vivemos um estado democrático de direito. No Brasil, não foi necessário ainda estabelecer toque de recolher e eu espero que isso não venha a ocorrer. Dessa forma, a mobilidade do presidente, como de qualquer cidadão, está no campo de uma certa vontade de cada um. O presidente tem a sua forma de pensar e não me cabe criticá-lo, mas tão-somente dizer que, do ponto de vista jurídico, a visita do presidente e a sua mobilidade não infringe por enquanto nenhuma lei, nenhuma norma que possa ensejar ao MPF nenhuma atitude”, disse.