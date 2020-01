Noivado foi “excelente”, afirma Regina Duarte sobre Secretaria de Cultura

PUBLICIDADE 

No início da tarde desta quarta-feira (29), a atriz Regina Duarte desembarcou em Brasília para participar de mais uma reunião com representantes do governo de Jair Bolsonaro na sede da Secretaria Especial de Cultura.

Já na capital, a atriz foi questionada se aceitou o convite para assumir a secretaria mas não respondeu, afirmando que existe um protocolo a ser seguido e que não poderia mais falar sobre isso. Ela afirmou, entretanto, que o “noivado” com Bolsonaro foi “excelente”.

Regina Duarte afirmou, ainda, que já tem uma ideia do que fazer no ministério e que já está “começando a tomar pé” da situação. A Secretaria da Cultura exerce as atividades do extinto Ministério da Cultura.