“Não sejam otários”: Paes afirma que vai reforçar fiscalização de festas clandestinas no Carnaval

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a falar nesta sexta-feira (5) que vai fiscalizar as festas e aglomerações clandestinas no Carnaval. Paes orientou a população a não comprar ingressos para estes eventos.

“Nós fazemos mais uma vez o apelo. Desculpe o termo, mas não sejam otários de dar dinheiro para quem não vai entregar o produto que está vendendo. Vamos fiscalizar. Não comprem ingressos. Vocês têm possibilidade enorme de perder o dinheiro”, declarou Paes.

“Estamos monitorando as redes sociais e os sites conhecidos por vender ingressos. É um esforço. Todos estamos tristes de não pular o Carnaval. Eu pessoalmente.”

Paes citou ainda o fato de a capital ter se tornado o município com mais óbitos confirmados pela doença no país, ultrapassando São Paulo. “É verdade que superamos São Paulo. Um absurdo que eu estou denunciando desde o ano passado. Mostra o fracasso da operação usada até janeiro deste ano, principalmente de quem procurava a rede pública de saúde”, afirmou.

Apesar da manutenção no índice de risco para a doença, o prefeito disse que não pretende restringir mais as regras na cidade. Para ele, a situação está melhorando, com a queda na curva de óbitos e casos.

“A situação está melhorando na cidade. Não podemos perder essa oportunidade. Vacinando as pessoas mais velhas, tendo a curva móvel em queda, assim como óbitos e internações. O que queremos em breve é aumentar a flexibilização”, projetou.