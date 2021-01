Não há a menor chance de eu desistir da minha candidatura, diz Baleia Rossi

PUBLICIDADE

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou nesta quinta-feira (28) que não há a menor chance de desistir de sua candidatura à presidência da Câmara.

Em meio à crise com o DEM, que dá sinais de que pode mudar de lado, aliados de Arthur Lira (PP-AL) passaram a ver uma chance de o bloco do emedebista implodir.

“A fábrica de mentiras do Arthur passou dos limites. Querem vencer no grito. De forma clara, não há menor chance de eu desistir da minha candidatura”, disse Baleia Rossi ao jornal Folha de S.Paulo.

Fernando Coelho Filho (DEM-PE) comunicou Rodrigo Maia (DEM-RJ), de quem é aliado, de que apoiaria o líder do PP.

Oficialmente, o DEM está no bloco do Baleia. No entanto, há risco de a dissidência ser grande a ponto de levar o partido para o lado de Lira.

As informações são da FolhaPress