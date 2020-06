Na mira do STF, bolsonarista acumula ameaças e agressões

PUBLICIDADE

Marcelo Rocha

Brasília, DF

O engenheiro eletricista Renan da Silva Sena, 57, se juntou na segunda quinzena de abril ao grupo bolsonarista autointitulado Patriotas, então acampado sob a marquise do Museu da Cidade na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Envolveu-se, a partir dali, em uma série de episódios que lhe renderam acusações formais de agressão ou de ameaça por pessoas por ele consideradas adversárias políticas intencionadas a tirar Jair Bolsonaro da Presidência.

Sena entrou no foco do STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada por causa dos rojões lançados na direção da corte na noite do último dia 13. Há uma suspeita de que seja dele a voz do homem que comenta a queima de fogos em gravação que circula na internet. “Supremo dos infernos”, diz o narrador.

Até meados de abril o engenheiro trabalhava como funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

Não há registros na Justiça Eleitoral de que ele tenha disputado alguma eleição. No final dos anos 1990, Sena se filiou em Goiânia ao DC (Democracia Cristã), partido do sempre presidenciável José Maria Eymael. No cadastro do Tribunal Superior Eleitoral consta atualmente a condição de desfiliado.

Mas foi a partir do feriado de 1º de maio que o país conheceu sua militância política ao tentar impedir que profissionais da saúde vestidos de jaleco branco fizessem um protesto silencioso em homenagem aos colegas que atuam no combate ao coronavírus e pelo reforço das medidas de isolamento.

O caso rendeu a ele dez boletins de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal, além de representações enviadas ao Ministério Público por entidades ligadas aos enfermeiros, incluindo o Conselho Nacional de Enfermagem.

No relatório final enviado à Promotoria, o delegado encarregado do caso indiciou Sena sob suspeita de injúria, difamação e ameaça em relação a uma enfermeira, além de vias de fato contra outras duas.

A polícia anotou ainda no documento que, por estar sem máscara e sem respeitar o distanciamento social, o engenheiro infringiu a determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa.

A Promotoria analisará o relatório e avaliará se será o caso de denunciá-lo à Justiça.

Sena apresentou queixa contra uma estudante de medicina que passava de bicicleta na praça dos Três Poderes. O caso dela também será avaliado pelo MP.

Outras denúncias de agressão e ameaça atribuídas a ele estão sob a análise da polícia.

A reportagem tentou falar com Sena por telefone e o procurou em dois endereços que constam dos cadastros oficiais, mas ele não foi localizado.

Os desdobramentos desses episódios não impediram Sena de continuar a tocar sua militância radical em Brasília.

Em 14 de junho, dia seguinte à queima de fogos sobre o STF, ele e outros integrantes do grupo Patriotas furaram o bloqueio imposto pelo governo do DF para a Esplanada dos Ministérios.

Tentaram novamente marcar presença na frente do Palácio do Planalto, palco de manifestações em apoio a Bolsonaro nas últimas semanas. A PM conteve o grupo.

O engenheiro e os demais seguiram para o QG do Exército, em outra área da cidade, onde outros apoiadores bolsonaristas já se encontravam.

Um pouco mais tarde, Sena foi preso pela Polícia Civil após gravar e divulgar vídeo com ofensas ao governador Ibaneis Rocha (MDB). No fim de semana, além do bloqueio da Esplanada, o governo do

DF promoveu uma ação para desmobilizar acampamentos.

O militante bolsonarista foi solto, mas durante a semana a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos o indiciou sob suspeita de injúria e difamação contra o governador.

Na última terça-feira (17), Sena e mais umas 15 pessoas voltaram a contrariar a ordem de Ibaneis, que mandara fechar a Esplanada dos Ministérios após integrantes da inteligência do governo detectarem que remanescentes de outro grupo de extrema direita, o 300 do Brasil, liderado por Sara Giromini, conhecida com Sara Winter, fizeram ameaças ao bispo dom Marcony Vinícius Ferreira.

O grupo foi para a frente do Ministério da Educação para apoiar Abraham Weintraub. Sena gravou vídeo em apoio ao ministro.

“Weintraub é o único ministro de direita com valores extremamente conservadores, que luta com todas as forças pelos objetivos do nosso presidente Bolsonaro. Se Weintraub sair do governo, vai ser uma perda muito grande”, disse.

E criticou os generais ministros Walter Braga Netto, da Casa Civil, e Eduardo Pazuello, da Saúde. “Pazuello e Braga Netto, pede pra sair! [sic].”

Sena havia iniciado em fevereiro um período de experiência no ministério de Damares para o cargo de assistente-técnico administrativo.

Em meados de abril, o ministério informou à prestadora de serviços que ele não estava sendo localizado, suspeitaram que pudesse estar com problemas de saúde. Descobriram, após um contato que não era o caso. O contrato foi cancelado no dia 23 de abril.

No dia 28, o engenheiro postou em rede social foto do Congresso com faixas no gramado de “Fora, Maia” e “Apoio Bolsonaro”. Uma legenda dizia que aquele era o 8º dia do acampamento Patriotas, na praça dos Três Poderes.

FolhaPress