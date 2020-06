Na CLDF parlamentares apoiam decisão de juíz que obriga Bolsonaro a usar máscara

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (23), os deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) apoiaram a decisão do juíz da da 9ª Vara Federal Cível do DF, Renato Borelli, de obrigar o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara nas áreas públicas do Distrito Federal.

Para Leandro Grass (Rede), o presidente precisa cumprir a regra como todos os cidadãos. “O presidente precisa cumprir a regra como todos os demais moradores do DF”, disse.

Grass ainda lembrou que o Distrito Federal registrou mais de 30.00 casos de covid-19 e ressaltou que a doença deve ser tratada “com seriedade e responsabilidade”.

Arlete Sampaio foi outra parlamentar que apoiou a decisão. Para ela, Bolsonaro “desmoralizou seguidamente” os decretos do governador Ibaneis Rocha.

Flexibilização

Também foi pauta da CLDF a determinação judicial que proibiu o GDF a flexibilizar ainda mais as recomendações de isolamento social.

A deputada Júlia Lucy (Novo) criticou o que ela chamou de “ativismo” da juíza Katia Balbino, ao lembrar da decisão. “A magistrada está confundindo o papel dela e atrapalhando o setor produtivo do DF”, afirmou.

Segundo Lucy as decisões devem ser tomadas pelo governador Ibaneis Rocha.

Júlia Lucy esteve presente na manifestação, nesta manhã (23), pela abertura de setores da economia, a exemplo de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias.

