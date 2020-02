Na Cidadania, Bolsonaro deve trocar Osmar Terra por Onyx Lorenzoni

PUBLICIDADE 

O atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, deve ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O nome a substituir Terra é o de Onyx Lorenzoni.

Bolsonaro e Terra têm uma reunião na tarde desta quarta-feira (12). Decisão deve ser tomada em breve.

Terra vem se desentendendo com a equipe econômica do governo desde o ano passado por conta de divergências no Bolsa Família, que voltou a ter uma longa fila de espera. O ainda ministro da Cidadania também tem desgaste com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Terra também é medico e já teria tentado tomar o lugar de Mandetta. As informações são do jornal O Globo.

Apesar de também haver desgaste entre Onyx e Bolsonaro, o presidente optou por mantê-lo. Desde a semana passada, segundo o Globo, o chefe do Executivo vem procurando um nome para assumir a Casa Civil, que hoje é comandada por Onyx.