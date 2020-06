MPE concorda com uso de provas do Inquérito das Fake News em ação contra chapa de Bolsonaro no TSE

PUBLICIDADE

Um parecer favorável ao compartilhamento de provas do inquérito das Fake News, tocado no Supremo Tribunal Federal (STF), chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (9). As Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) foram movidas pelo PT no TSE.

As investigações são relativas a supostas irregularidades na campanha de 2018 que teriam sido cometidas pela chapa composta pelo presidente Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão.

“O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do pedido de compartilhamento de provas relativo ao Inquérito nº 4781/DF, e pelo indeferimento do requerimento de expedição de ofício à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no mesmo sentido”, escreveu o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes.

Segundo despacho do relator do caso no STF, Alexandre de Moraes, informações de que os empresários investigados integrariam um grupo em que impulsionavam vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Com base nessa informação, o vice-procurador geral eleitoral, deu o aval.

Na última sexat-feira (5), a defesa de Jair Bolsonaro enviou pedido ao TSE para que o inquérito responsável por investigar a divulgação e o financiamento das fake news, aberto pelo STF, não seja incluído no processo que analisará a cassação da chapa do mandatário do país e de Mourão (PRTB).