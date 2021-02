MP que facilita a compra de vacinas deve ser votada na próxima semana, afirma Lira

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira (11) que a medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e outros artigos para a ampliação da vacinação contra a Covid-19 deve ser votada na próxima semana (MP 1026/21) . O relator do texto em Plenário deve ser indicado entre hoje e amanhã. Lira participou da reunião de líderes nesta quinta-feira (11) e disse que as votações na próxima semana serão de propostas sobre as quais haja acordo entre os parlamentares.

Ele também informou que, com a semana do Carnaval, haverá votações apenas na quinta-feira pela manhã, em sessão virtual.

Lira afirmou que tem mantido uma boa relação com os partidos de oposição. “A relação com a oposição é a melhor possível, estamos conversando e todos entenderam que esse é o processo e na medida do possível vamos fazendo concessões e a Câmara vai entrando no seu ritmo”, disse Lira.

Comissões

Arthur Lira disse esperar que as comissões sejam instaladas após a semana do Carnaval. Ele acredita que os acordos para que os partidos indiquem os nomes para as presidências dos colegiados ocorram nos próximos dias

Fonte: Agência Câmara de Notícias