MP libera crédito extraordinário de R$ 264,866 milhões para Educação e Cidadania

O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 264,866 milhões em favor dos ministérios da Educação e da Cidadania, para ações de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. A liberação dos recursos está prevista na Medida Provisória nº 1.001, publicada em edição extra do Diário Oficial da União divulgada nesta terça-feira, 15.

Segundo o texto, desse total, R$ 178,566 milhões serão destinados ao Ministério da Educação e R$ 86,300 milhões para o Ministério da Cidadania.

Estadão Conteúdo