Mourão vai ao Amazonas e escuta empresários

Representantes do Polo Industrial de Manaus devem entregar nesta segunda-feira (24) uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Amazonas ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Empresários da região tentam direcionar e vincular recursos da arrecadação tributária oriunda da Zona Franca de Manaus (ZFM) para a infraestrutura e o incentivo a centros de pesquisa do próprio local.

A visita ao vice-presidente não é por acaso. As indústrias que atuam na ZFM, nacionais e multinacionais, têm procurado aumentar o debate sobre a diversificação da matriz econômica para biodiversidade e biotecnologia, com o intuito de tentar atrair novos investimentos, inclusive de conglomerados corporativos já presentes na região.

Com isso, abre uma janela para que essas indústrias sejam ouvidas no debate de Reforma Tributária que, segundo os empresários, as propostas presentes na Câmara dos Deputados e no Senado “comprometem a soberania dos entes federativos e estabelecem prazos de transição considerados insuficientes”.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), maior segmento da ZFM, é uma das signatárias da proposta que deve ser entregue ao vice-presidente. Representantes de indústrias convencionais como a química, de celulares e de informática, também devem marcar presença.