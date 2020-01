Mourão sobre chuvas: governo aguarda pedidos de Estados para conceder recursos

PUBLICIDADE 

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo aguarda os pedidos dos Estados para a concessão de recursos às áreas mais atingidas pelas chuvas intensas desde 17 de janeiro. Ontem, o governo anunciou dispor de R$ 90 milhões para ajudar os Estados atingidos.



“Minas Gerais já mandou (um pedido), alguma coisa em torno de R$ 7 milhões, mas não está consolidado ainda”, disse. As solicitações ainda devem ser analisadas pelo governo. Os recursos para Minas, segundo Mourão, não estão consolidados pois o Estado pode ter “mais necessidades”.



O presidente em exercício disse ainda que não existem outras medidas previstas para auxiliar os Estados, apenas o que já está previsto na legislação, como o adiantamento do pagamento do Bolsa Família em áreas mais prejudicadas.



Nesta segunda-feira, Mourão participou de agenda com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para tratar da liberação de recursos federais para reparar estragos causados pela forte chuva em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mourão elogiou o trabalho feitos pelas equipes mobilizadas ressaltando que a atuação já “salvou muitas vidas”.



Mais cedo, pelas redes sociais, Mourão disse que o governo está “transferindo recursos, enviando militares e acompanhando continuamente a situação nos Estados Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro”.