Mourão reconhece vitória de Biden, mas diz não responder pelo governo

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira, 13, que, apesar de não responder pelo governo, julga a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos como “sendo cada vez mais irreversível”.

“Como indivíduo eu reconheço, eu não respondo pelo governo, mas como indivíduo eu julgo que vitória de Biden está cada vez mais sendo irreversível”, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã.

Mourão citou que é responsabilidade de Bolsonaro o possível pronunciamento sobre o pleito norte-americano. O governo brasileiro é um dos poucos que ainda não reconheceu o resultado das eleições norte-americanas. Outros países que não o fizeram são a Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-Un, a Rússia, de Vladimir de Putin, e o México, de López-Obrador.

A China, que ainda não havia reconhecido a vitória do democrata, parabenizou Biden nesta sexta. “Respeitamos a escolha do povo americano. Enviamos nossas felicitações a Biden e a Harris”, declarou o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.

Nesta sexta, a imprensa americana informou que o democrata venceu no Estado do Arizona e consolidou a liderança no Colégio Eleitoral que escolherá formalmente o novo chefe da Casa Branca. Com isso, chegou a 290 delegados, contra 213 de Trump.

O vice-presidente negou que haja uma tensão entre Brasil e EUA e afirmou que os dois países mantêm uma relação de “Estado para Estado”. Disse ainda que continuaram buscando pontos em comum nas suas relações diplomáticas. “Independente do momento que for reconhecido resultado da eleição americana, vamos manter diálogo constante”, disse.

Mourão também voltou a minimizar a fala do presidente Jair Bolsonaro de que “quando acaba a saliva tem que ter pólvora”. “Vejo a coisa da seguinte forma, o presidente, a gente tem que prestar atenção mais nas ações do que nas palavras (de Bolsonaro)”, justificou.

Na última terça-feira, 10, sem citar Biden diretamente, Bolsonaro comentou possíveis barreiras comerciais impostas ao Brasil pelos EUA caso as queimadas na região amazônica não fossem contidas. “Apenas a diplomacia não dá”, disse o presidente na ocasião.

