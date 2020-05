PUBLICIDADE 

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) se pronunciou nesta segunda-feira (4) sobre as recentes atuações do Supremo Tribunal Federal (STF), que vetou decisões do presidente Jair Bolsonaro recentemente. Para Mourão, “cada Poder tem seus limites e responsabilidades”.

“Julgo que cada um tem que navegar dentro dos limites da sua responsabilidade. Então, os casos mais recentes, que foi da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, a questão dos diplomatas venezuelanos, eram decisões que são do presidente da República”, argumentou Mourão, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Mourão se refere aos vetos à nomeação de Ramagem para a PF e à expulsão de 34 diplomatas venezuelanos do país.

Antes, o vice-presidente já havia opinado pelo Twitter:

Neste momento em que se procura turvar o ambiente nacional pela discórdia e intriga, é importante deixar claro, como o Presidente @jairbolsonaro declarou ontem, que ninguém irá descumprir a Constituição. Agora, cada Poder tem seus limites e responsabilidades. pic.twitter.com/cfRQhFEXoL — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) May 4, 2020

A respeito das declarações de Bolsonaro sobre o uso das Forças Armadas, Mourão declarou: “As Forças Armadas não tutelam o país em hipótese alguma. As Forças Armadas se consideram e sempre se considerarão como elementos do Estado Brasileiro e é dessa forma que elas agem.”

