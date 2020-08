Mourão afirma que reforma administrativa está pronta

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (13) o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, se reuniu com o deputado Federal Heitor Freire para discutir investimentos no Ceará. Heitor Freire busca ser o candidato do presidente Bolsonaro, após a resistência do Capitão Wagner em assumir essa bandeira nas eleições de novembro.

Chegando em Brasília, Mourão afirmou que a reforma administrativa está “pronta” desde o começo do ano e que cabe ao presidente Jair Bolsonaro tomar a “decisão política” de enviá-la ao Congresso. Para Mourão, há uma “boa vontade”.

“A reforma está pronta, ela está pronta desde o começo do ano. Compete ao presidente, por meio de uma decisão política, remetê-la ao Congresso. Acho que o Congresso está com boa vontade para receber essa reforma e trabalhar nela”, afirmou Mourão, segundo o G1, ao chegar no Palácio do Planalto.