Morte de Maguito Vilela deixa Congresso em luto

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti

O Congresso Nacional amanheceu em um ambiente luto e políticos de todo o País repercutiram o falecimento, hoje (13), do ex-senador, ex-governador de Goiás e atual prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, vítima de infecção decorrente da covid. Ele contraiu a doença durante a eleição e tomou posse num hospital, em São Paulo, onde estava internado.

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) lamentou o falecimento e afirmou que Maguito foi “um grande brasileiro”. “Foram 45 anos de vida pública. Quase meio século de serviços prestados. Um grande brasileiro. Uma grande perda. Meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, aos goianos e aos admiradores de Maguito por todo o Brasil”, acrescentou.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou que Maguito Vilela era uma liderança expressiva e seu falecimento empobrece toda a política brasileira.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o dia é muito triste e que considera Maguito um dos líderes mais experientes que já teve a chance de conhecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Maguito é dono de uma bela história de serviço ao estado de Goiás. A população tinha confiança em sua força e capacidade. É uma pena”, disse o senador Ciro Nogueira (PP-PI). “Goiás está aos prantos. Eu, Kajuru, ser humano, estou sem palavras”, ressaltou o senador goiano Jorge Kajuri (Cidadania- GO).

Outro representante de Goiás, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) declarou que “Goiânia perde um grande gestor, Goiás e o Brasil perdem um grande político”. Líder do MDB, partido ao qual Maguito era filiado, o senador Eduardo Braga (AM) lembrou o carinho que o político sempre teve com os amigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Grande quadro’

Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que “o vírus segue enlutando famílias”. E se referiu ao ex-senador como “um amigo querido e um dos melhores quadros políticos do país”. O líder do Podemos, Alvaro Dias (PR), escreveu nas redes sociais que “depois de vitoriosa carreira política, Maguito Vilela foi derrotado pela covid-19. Muita dor e sofrimento”.

O prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) publicou uma foto dizendo que Maguito sonhou com uma “linda Goiânia expressa em folhas de papel” e que ele lhe deixa “uma grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente juntamente com uma equipe de excelência”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende afirmou que recebi a notícia com muito pesar. “Um homem público notável; pai, esposo, filho e irmão exemplar. Deixa um legado que nos orgulha… Se despede deixando uma história digna”, destacou.

‘Verdadeiro guerreiro’

O prefeito de Aparecida de Goiânia (GO), Gustavo Mendanha, enfatizou que “a dor é grande”. “A vida me deu um irmão e um pai na política, aprendi muito com o meu mentor. Não tenho palavras”, escreveu numa rede social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

“Ele lutou muito, foi um verdadeiro guerreiro, mas a covid-19 é traiçoeira, e não só ela, também suas complicações e sequelas”, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), para quem “o Brasil perde um dos seus mais notáveis líderes”.

Em sua atuação política, Maguito Vilela tinha bom relacionamento no Congresso Nacional e com a política local do Distrito Federal. Estava com 71 anos e, ao longo da vida pública, foi vereador, deputado estadual, deputado constituinte, vice-governador e governador de Goiás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após deixar o Senado, foi prefeito de Aparecida de Goiânia (GO) por dois mandatos, entre 2009 e 2016. Ele foi diagnosticado com covido no fim de outubro. Outras duas irmãs do prefeito também faleceram em decorrência da doença, meses atrás.